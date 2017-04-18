Квартальный объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 8,2 млрд долл.

В I квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов американской компании Johnson & Johnson вырос менее чем на 1% и составил 8,2 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж компании за отчетный период увеличился на 1,6% – до 17,8 млрд долл., что ниже прогнозов аналитиков (18 млрд долл.). Прибыль немного снизилась – до 4,4 млрд долл.

Как заявил исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горски, результаты соответствуют ожиданиям.

В преддверии завершения сделки по приобретению швейцарской Actelion, американская компания повысила прогноза объема продаж на 2017 г. с 71,4–74,8 млрд долл. до 75,4–76,1 млрд долл. Прогноз по прибыли на акцию составил 7,00–7,15 долл. Более ранний прогноз равнялся 6,93–7,08 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»