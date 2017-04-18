Эксперт: у украинских властей нет никакого повода перекрывать кислород российским производителям

АРФП направила в профильные ведомства письма с просьбой не допустить запрета ввоза российских лекарств на Украину. Если Украина введет санкции в отношении российских лекарств, АРФП готова поддержать принятие «зеркальных» санкционных мер.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины разработало изменения в указ президента, в соответствии с которыми лекарства и медицинские изделия, произведенные в России, попадают под санкции.

По данным RNC Pharma, в этом случае российские фармпроизводители потеряют от 1,5 до 1,7 млрд руб.

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев также призывает обратить внимание на социально-гуманитарный аспект этой проблемы.

«Главный риск связан с финансовыми потерями, но мы также обращаем внимание и на социально-гуманитарный аспект. Россия поставляет на Украину в том числе и оригинальные препараты, вакцины, которые на порядок дешевле европейских ЛП», – пояснил он.

АРФП направила письма в Минздрав и Минпромторг с просьбой попробовать решить эту проблему на межправительственном уровне. По словам Виктора Дмитриева, украинские партнеры обеспокоены ситуацией, и заявили о том, что хотели бы работать в условиях предсказуемой экономической обстановки.

«Мы понимаем, что одним телефонным звонком проблему не решить. Но возможно украинская сторона услышит доводы и сядет за стол переговоров. Ситуация нагнетается искусственно, потому что никаких поводов перекрывать кислород российским компаниям нет», – отметил Виктор Дмитриев.

При этом он поддерживает введение запрета на поставку в Россию украинских лекарств в случае введения Украиной эмбарго на российские ЛП. Глава АРФП подчеркнул, что это никоим образом не отразится на российском рынке ЛС.

«Украина может потерять больше, чем Россия. Не надо вмешивать политику в эту сферу. Мы призываем остудить горячие головы. Уйти легко, вернуться сложно», – подчеркнул он.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»