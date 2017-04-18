Эксперт: государственные аптечные сети по большому счету никому не нужны

По данным RNC Pharma, в 2016 году в России работало порядка 5,5 тысячи государственных аптек. Суммарно за этот период они занимали 9,8% от всего количества аптечных учреждений.

По данным на 1 января 2017 года, лидерство среди крупнейших госсетей принадлежит «Волгофарм» (128 точек, доля на рынке ЛС — 0,46%) . На втором месте «Губернские аптеки» (174 точки, доля на рынке — 0,40%), на третьем — ОАС Челябинск (255 точек, доля на рынке – 0,39%).

«Судя по тем тенденциям, которые мы наблюдаем последние годы, государственные сети по большому счету никому не нужны. Глобальная регуляторная политика направлена на то, чтобы подобные структуры перестали существовать либо чтобы их количество было сведено к минимуму», — комментирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

При этом эксперт считает, что в этом процессе нет ничего плохого. Государственные сети проигрывают в эффективности своим конкурентам (в среднем по России выручка в расчете на 1 госаптеку почти на 30% ниже, чем у частных структур).

«И для потребителей, и для фармрынка будет лучше, если их место займут коммерческие структуры», — отмечает Николай Беспалов, добавляя, что главный вопрос: кто возьмет на себя функции, которые выполняют ГУПы и МУПы в отношении обеспечения пациентов наркотическими препаратами, остается открытым.

Между тем депутаты ГД намерены принять закон о выводе государственных аптек из-под действия закона №44-ФЗ. 14 апреля законопроект был принят в первом чтении. Вполне вероятно, что он будет принят уже к июню. Таким образом, ГУПы и МУПы, на которые возложена социальная функция, не прекратят своего существования.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»