Чистые продажи «Берингер Ингельхайм» выросли до 15,9 млрд евро

Фармацевтическая компания «Берингер Ингельхайм» успешно завершила финансовый год. Чистый объем продаж вырос во всех направлениях деятельности.

Кроме того, в 2016 году реализованы все запланированные шаги по развитию бизнеса. Завершена сделка по обмену активами с «Санофи», которая усилит позиции «Берингер Ингельхайм» среди мировых лидеров рынка ветеринарных препаратов.

Основная цель «Берингер Ингельхайм» — развитие направлений рецептурных препаратов, ветеринарных препаратов и контрактного биофармацевтического производства.

«И рецептурные, и ветеринарные препараты внесли свой вклад в позитивные показатели бизнеса и темпы роста», – отметил на ежегодной пресс-конференции председатель Совета директоров компании Хубертус фон Баумбах. – Мы с уверенностью смотрим в будущее, особенно после успешной реализации всех запланированных шагов по развитию бизнеса «Берингер Ингельхайм».

В 2016 году чистый объем продаж компании составил 15,9 млрд евро, наблюдается увеличение на 7,3% с поправкой на курсы валют (+7,1% в евро). Это значительно превышает прошлогодний прогноз. В связи с увеличением операционной прибыли на 27% до примерно 2,9 млрд евро, доход от чистых продаж достиг 18,1%.

Среднее количество сотрудников «Берингер Ингельхайм» в 2016 году составляло 45 700 человек во всем мире. Численность сотрудников компании выросла до 50 000 после приобретения подразделения ветеринарных препаратов «Мериал» фармацевтической компании «Санофи». Напомним: сделка по обмену активами между двумя крупнейшими мировыми фармкомпаниями завершилась 1 января 2017 года.

«Мы продолжим развитие, опираясь на наши общие сильные стороны, опыт и возможности», – говорит фон Баумбах. – Новое подразделение ветеринарных препаратов «Берингер Ингельхайм» является лидером на рынке противопаразитарных препаратов и вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных».

В направлении рецептурных препаратов компания продолжит инновационные разработки для лечения респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, заболеваний центральной нервной системы, иммунологии. К примеру, сегодня «Берингер Ингельхайм» изучает возможность применения препарата Джардинс® в лечении хронической сердечной недостаточности у пациентов как с диабетом 2 типа, так и без него. В текущем году начаты новые исследования. В области онкологии компания изучает эффективность нинтеданиба в лечении мезотелиомы – агрессивной формы рака плевры, связанной с воздействием асбеста.

В области биосимиляров «Берингер Ингельхайм» уделяет особое внимание двум препаратам, разработка которых достигла финальной стадии: биоаналог бевацизумаба в онкологии и адалимумаба — в иммунологии. Последний сейчас находится на стадии одобрения госструктурами Евросоюза и США. В 2019 году компания также ожидает одобрения собственного препарата – рисанкизумаба, ингибитора IL-23A.

В долгосрочной перспективе компания «Берингер Ингельхайм» продолжит тесное сотрудничество с университетами, научно-исследовательскими институтами и биотехнологическими компаниями. «Нацеленность на исследования и разработки — важный элемент нашей стратегии», – подтверждает фон Баумбах. В 2016 году компания вновь увеличила расходы на исследования и разработки на 4% — до 3,1 млрд евро.

В 2017 году «Берингер Ингельхайм» ожидает значительного финансового роста, с поправкой на курсы валют, по сравнению с предыдущим годом. Ключевую роль в этом будет играть интеграция нового подразделения ветеринарных препаратов.

gmpnews