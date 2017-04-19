В Молдове изменились правила продажи лекарственных средств

Антибиотики в Молдове теперь можно купить только по рецепту. Кроме того, фармацевтам надлежит предлагать в том числе и самые дешевые аналоги.

Министерство здравоохранения Молдовы ужесточило правила назначения и продажи лекарств. Фармацевтическая инспекция будет следить за выполнением новой директивы и наказывать фармацевтов в случае нарушений.

Нововведения обязывают фармацевтов хранить рецепты с указанием проданного препарата в течении 30 дней. Таким образом фармацевтическая инспекция сможет проверить, информируют ли аптекари своих клиентов о коммерческих наименованиях и ценах выписанных препаратов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, антибиотики составляют 10% продаваемых в Молдове лекарств.

ИСТОЧНИК:PUBLIKA.MD

gmpnews