Сергей Цыб: российская фарма растет быстрее всего остального рынка

Развитие медицинской продукции в целом показывает один из самых высоких результатов роста: рост фармацевтической промышленности в 2016 году составил 24%, медицинских изделий — порядка 16%, опережая рост рынка в целом более чем в два раза в части фармпроизводства, и в 1,5 раза — в части медицинских изделий. Такие данные привел заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, выступая на пленарном заседании XI Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», проходящего 19-21 апреля в Гостином дворе в Москве.

«Это говорит о том, что на растущем рынке мы не только сохраняем долю российских компаний, но и увеличиваем ее. Сегодня у нас каждая вторая таблетка в области кардиологии производится в России. В России производится 76% номенклатуры препаратов ЖНВЛП. 46% препаратов, закупаемых в рамках программы «Семь высокозатратных нозологий» – отечественного производства».

При этом чиновник подчеркнул, что уровень отечественного фармпроизводства полностью соответствует международным требованиям качества.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»