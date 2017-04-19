Росздравнадзор внес изменения в форму регистрационного удостоверения на медизделие

17 апреля Минюст России зарегистрировал приказ Росздравнадзора № 1636 от 03.03.2017 г., которым внесены изменений в ведомственный приказ № 40-Пр/13 от 16.01.2013 «Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие». Это вызвано тем, что приказом Росстандарта № 14-ст от 31.10.2014 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», с 01.01.2017 г. отменяется действие Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93.

Кроме того, в связи с поправками, внесенными постановлением Правительства РФ №670 от 17.07.2014 г. «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий», в форме регистрационного удостоверения уточнен реквизит «Производитель».

«Фармацевтический вестник»