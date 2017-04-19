Abbott завершила квартал с ростом продаж и прибыли на фоне приобретения St. Jude

В I квартале 2017 г. объем продаж и прибыль диверсифицированной американской компании Abbott Laboratories превысили прогнозы аналитиков на фоне сделки по приобретению компании St. Jude Medical за 25 млрд долл., сообщает Reuters.

Объем продаж вырос на 29,7% и составил 6,34 млрд долл. Аналитики прогнозировали 6,15 млрд долл.

Рост продаж отмечался во всех ключевых подразделениях Abbott – по производству средств диагностики, медоборудования и брендированных дженериков.

Продажи медоборудования увеличились на 4,5% – до 2,4 млрд долл. благодаря сделке с St. Jude.

Объем продаж лечебного питания сократился на 1% и составил 1,64 млрд долл., что обусловлено непростой ситуацией на китайском рынке детского питания.

Чистая прибыль Abbott в I квартале 2017 г. составила 843 млн долл. (0,22 долл. на акцию) против 615 млн долл. (0,04 долл. на акцию) годом ранее.

Неделей ранее Abbott приобрела компанию Alere Inc, специализирующуюся на разработке и производстве средств диагностики, за 5,3 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»