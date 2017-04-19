Allergan и Novartis протестирую комбинацию для лечения неалкогольного стеатогепатита

Ирландская фармкомпания Allergan Plc подписала соглашение о сотрудничестве со швейцарской Novartis, сообщает Pharma Times. Фармпроизводители протестируют новую комбинированную терапию для лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ).

В рамках сотрудничества Novartis проведет IIb фазу клинических исследований комбинации cenicriviroc (пероральный ингибитор рецепторов CCR2 и CCR5 производства Allergan) и LJN452 (агонист фарнезоидного Х-рецептора (FXR) Novartis). В ходе исследования будет оценена эффективность, безопасность и переносимость комбинации для лечения пациентов, страдающих от неалкогольного стеатогепатита.

В сентябре 2016 г. Allergan приобрела американскую фармкомпанию Tobira Therapeutics, получив доступ к экспериментальному препарату для лечения неалкогольного стеатогепатита.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»