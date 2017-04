Reckitt Benckiser стала крупнейшим рекламодателем среди фармкомпаний

Семь производителей безрецептурных лекарств вошли в ТОП30 крупнейших рекламодателей России по версии отраслевого издания AdIndex. Все они большую часть своих бюджетов тратят на ТВ: например, Reckitt Benckiser (владелец бренда «Нурофен»), лидер по затратам на рекламу среди фармкомпаний, почти 87% из выделенных на эти цели 4,4 млрд рублей потратила именно на телевидение.

Отраслевое издание AdIndex в среду, 19 апреля, опубликовало свой ежегодный рейтинг крупнейших рекламодателей страны. На основе мониторинга выхода рекламных сообщений, которые проводят исследовательские компании Mediascope и «Эспар-Аналитик», издание оценивает затраты компаний на рекламу в пяти медиа: на ТВ, радио, уличных конструкциях, в прессе и интернете.

В ТОП30 вошли семь фармпроизводителей. На четвертом месте Reckitt Benckiser c почти 4,4 млрд рублей (с НДС), на девятом – «Отисифарм» с 3,7 млрд рублей, на 10-м – GSK с 3,4 млрд рублей, на 16-м – Berlin-Chemie Menarini с 2,7 млрд рублей, на 17-м – Sandoz с 2,6 млрд рублей, на 21-м – Bayer c 2,4 млрд рублей и, наконец, на 23-м – Johnson&Johnson c 2,36 млрд рублей.

Основным рекламным каналом для производителей лекарств, равно как и для всех фигурирующих в ТОП30 компаний, является телевидение. Например, у Reckitt Benckiser это, по версии AdIndex, 87% всего рекламного бюджета, у Johnson&Johnson – и вовсе 98%.

Производители из сферы фармацевтики и медицины в последние годы являются крупнейшей категорией рекламодателей на ТВ, констатирует аналитический центр Национального рекламного альянса, учрежденного телевещателями продавца рекламы. По его данным, в 2016 году производители безрецептурных лекарств и биологически активных добавок потратили на телевидение более 32,8 млрд рублей (с НДС). В целом на рекламе все телевещатели заработали 177,9 млрд рублей. Получается, что фармпроизводители обеспечили телеканалам более 18% всех рекламных доходов.

В интернете из фармпроизводителей наиболее активен все тот же Reckitt Benckiser. Его бюджет на продвижение в интернете AdIndex оценил в 531 млн рублей.

«Ожидается, что в этом году разрешат продавать в интернете лекарства, – говорил в апреле в интервью AdIndex коммерческий директор «Яндекса» Максим Гришаков. – Для интернета это будет просто бум. Фармкомпании сидят буквально с мешками денег и ждут не дождутся, когда им можно будет рекламироваться и доставлять товар людям из аптек».

Источник: Adindex

vademec