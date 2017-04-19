Орловский завод «Санофи» начинает поставки инсулинов на европейский рынок

В ближайшие дни российское представительство компании «Санофи» объявит о первой экспортной поставке инсулинов, произведенных на заводе компании в Орловской области. Об этом в ходе круглого стола, посвященного лечению сахарного диабета, прошедшему 19 апреля в московском Гостином дворе, рассказала генеральный менеджер репутационного бизнеса «Санофи» в России Оксана Монж. Мероприятие состоялось в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

Компания приобрела завод в Орловской области семь лет назад, модернизировала его и в 2013 г. приступила к производству готовой лекарственной формы всего портфеля инсулинов – генно-инженерных и аналогов. Вся инсулиновая продукция «Санофи», поставляемая на российский рынок, производится на орловском заводе, уточнила г-жа Монж.

«Для государства важно иметь определенную долю локальных отечественных инсулинов, но не менее важен и экспорт, — отметила Оксана Монж. — Тех мощностей, которые компания «Санофи» построила в Орле, достаточно и для обеспечения потребностей российских пациентов, и для поставок на другие рынки. В 2015 году орловский завод получил европейский GMP сертификат, который позволяет нам поставлять продукцию орловского завода в страны Евросоюза. И со дня на день мы объявим о первой экспортной поставке инсулинов с нашего орловского завода в страны ЕС».

Представитель компании выразила обеспокоенность ограничениями, которые создаются государством в интересах российских производителей при допуске компаний к участию в госторгах: «Нас не могут не тревожить веяния в сторону дальнейшего ограничения возможностей участия в торгах компаний – а именно трехступенчатые аукционы. Доказано, что производство фармацевтической субстанции тем дешевле, чем больше его масштаб» — отметила менеджер, подразумевая целесообразность использования в производстве лекарств субстанции, выпускаемые крупными международными компаниями, вместо того, чтобы вкладывать огромные средства в создание собственного локального производства.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»