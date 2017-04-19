Анатолий Чубайс: «Роснано» выйдет из проекта «НоваМедики» не ранее 2020 г.

«Роснано» – один из акционеров «НоваМедики» – пока не собирается продавать свою долю в компании. Об этом на открытии центра «НоваМедика Иннотех» заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Как правило, мы выходим из всех наших проектов. Мы находим технологию, развиваем ее, доводим до прибыльности и выходим из проекта», – отметил он.

Анатолий Чубайс добавил, что объем продаж «НоваМедики» по итогам 2016 г. достиг одного миллиарда рублей, в 2017 г. он планируется на уровне 1,4 млрд руб. «Мы уже видим интерес инвесторов. Компания интересная для сделки. Только мы сейчас не говорим о продаже, так как нас интересуют создание производства. Думаю, что вряд ли раньше 2020 года мы будем об этом задумываться», – сказал он.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»