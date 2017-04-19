«Новосибирская аптечная сеть» потеряла четверть оборота

«С начала года снижение лекарственного товарооборота в сети составило 24%. Сейчас предприятие по сути работает «в ноль». Причина – ограниченный из-за новой процедуры закупок ассортимент», – говорит директор МП «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС») Владимир Машанов.

К таким результатам привели закупки по 44-ФЗ, обязательные для муниципальных аптечных сетей с начала 2017 года. От убыточности аптечную сеть спасли только договоры, заключенные в конце 2016 года – это поставки по фиксированным ценам на весь 2017 год. В то же время, они не могут охватить весь ассортимент.

Госдума РФ намерена принять закон, выводящий муниципальные и государственные аптеки из-под действия 44-ФЗ, к июню. А пока МП «НАС» пытается вернуть утраченные объемы продаж. Один из инструментов – рекламные фильмы о деятельности предприятия. В 2017 году компания намерена показать 20 роликов о работе фармацевтов.

«Мы хотим показать в этих фильмах, какой должна быть работа в аптеках. У сожалению, многие думают, что работа фармацевта и провизора заключается в «выдаче» лекарственных средств покупателю. Уверен, что жители Новосибирска, посмотрев эти фильмы, пополнят ряды наших постоянных покупателей», – отметил Владимир Машанов.

Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная сумма контракта по производству 20 видеофильмов составит 1,96 млн рублей.

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Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»