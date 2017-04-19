Анатолий Чубайс: «Роснано» доведет проект «НТ-Фарма» несмотря на уголовное дело

В ноябре 2016 г. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «НТ-фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, а также в отношении мэра города Переславль-Залесский Дениса Кошурникова. О финансовой непрозрачности компании ее государственный партнер «Роснано» заявлял еще в 2014 г. Как рассказал «ФВ» глава «Роснано» Анатолий Чубайс, компания ищет способы, как завершить проект.

«Мы считаем этот проект значимым, он основан на уникальном инновационном российском заделе – разработке лекарственного средства от бокового атеросклероза, тяжелейшего орфанного заболевания, которое сегодня не лечится. У «НТ-Фармы» есть проект с клиническими исследованиями на завершающей стадии», – сказал А. Чубайс.

В то же время он отметил, что есть известные проблемы, связанные с уголовным делом в отношении партнеров «Роснанотех», обвиняемых в хищении средств компании.

«К сожалению, мы вынуждены признать, что, похоже, то имело место быть. По крайней мере мы взаимодействуем с правоохранительными органами в расследовании этого дела», – сказал А. Чубайс.

«Как вы понимаете, уголовное дело не сильно способствует продвижению инновационного проекта, но бросать мы его не собираемся. Мы имеем способы довести его до производства в России», – добавил он.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»