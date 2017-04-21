Прибыль «Протека» упала в 2016 году на 44%

Чистая прибыль группы компаний «Протек» снизилась в 2016 году на 44% – до 6,1 млрд рублей, говорится в аудированной консолидированной финансовой отчетности группы. Главная причина падения чистой прибыли – изменение курсов валют, сказал президент компании Вадим Музяев во время конференц-колла. Кроме того, из-за роста ценовой конкуренции в дистрибьюторском и розничном сегментах произошло падение рентабельности, добавил он.

Консолидированная выручка группы по МСФО увеличилась на 23,6% в 2016 году по сравнению с 2015 годом и достигла 241,5 млрд рублей.

Также в четверг, 20 апреля, группа раскрыла свои операционные результаты за первый квартал 2017 года. Согласно отчетности, консолидированная выручка группы компаний «Протек» выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 64,2 млрд рублей. Сильнее всего продажи выросли в производственном сегменте – на 49,3% (до 2,8 млрд рублей).

В ближайшее время группа намерена укрепить производственный сегмент. Для этих целей в апреле 2017 года «Протек» купил липецкого производителя лекарств «Рафарма». Он войдет в производственный дивизион группы вместе с ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Протеиновый контур», ООО «АнвиЛаб».

Аптечные продажи компании выросли на 32,1% – до 12 млрд рублей. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года» сеть «Ригла» (включает в себя бренды «Ригла», «Будь здоров!», «Живика») заняла второе место с выручкой 44,7 млрд рублей.

В первом квартале 2017 года доля сегмента «дистрибуция» в общем объеме выручки группы составила 78,7%, сегмента «розница» – 17,3%, «производство» – 4%.

ГК «Протек» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России. Общее число сотрудников группы составляет около 14 тысяч человек. По итогам 2016 года группа заняла 55-е место в рейтинге РБК «500 лидеров российского бизнеса». Основатель компании Вадим Якунин занял в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 83-е место с капиталом $1,2 млрд.

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