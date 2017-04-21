Медведев: мы стараемся сдерживать рост цен на лекарства

Правительство России продолжит работу по сдерживанию необоснованного роста цен на лекарства, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мы стараемся сдерживать необоснованный рост цен на лекарства. Мы поддержали наших производителей. Эта работа будет продолжаться. Она требует новых механизмов», – сказал Медведев, выступая в среду, 19 апреля, с отчетом в Госдуме.

12 октября 2016 года на плановом совещании с правительством президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране нередки случаи значительного завышения цен на лекарства при госзакупках. В связи с этим он поручил спецслужбам заняться этими вопросами, уделив особое внимание не только фармпроизводителям и оптовикам, но и ответственным за регулирование рынка чиновникам.

В марте текущего года Путин поручил прокуратуре заняться вопросом неправомерного завышения цен в социально значимых сферах, в частности, пресечь рост цен на лекарства.

Источник: Правительство России

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