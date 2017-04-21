ТОП20 аптечных сетей заняли больше трети коммерческого фармрынка России

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России за 2016 год. Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31% рынка, по результатам 2016-го – уже 35%, их совокупная выручка превысила 359 млрд рублей.

Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,7%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.

Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.

Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.

В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».

Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).

Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.

ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года