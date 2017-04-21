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ТОП20 аптечных сетей заняли больше трети коммерческого фармрынка России

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России за 2016 год. Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31% рынка, по результатам 2016-го – уже 35%, их совокупная выручка превысила 359 млрд рублей.

Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,7%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.

Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.

Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.

В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая  в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».

Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).

Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.

ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года

Название сети

Выручка с НДС

 за 2016 год, млн рублей

Прирост

по сравнению

с 2015 годом, %

Количество

аптечных учреждений

на 2016 год

Средняя выручка

на одну аптеку

в месяц

в 2016 году,

млн рублей

Доля

рынка, %

1

 A.v.e Group&

Аптечная сеть «36,6»

+ А5 Group

(Москва)

47 884

-11,70

1 782

2,22

4,72

2

 Ригла

(Москва)

44 661

31,07

1 768

2,29

4,40

3

 Доктор Столетов&

Озерки

(Москва)

26 738

27,13

380

6,61

2,64

4

 Имплозия (Самара)

26 617

33,77

1 881

1,30

2,62

5

 Планета здоровья

(Пермь)

25 607

36,16

1 093

2,14

2,52

6

 Первая Помощь&

Радуга

(Санкт-Петербург)&

Ладушка

(Нижний Новгород)

20 223

-15,88

1 181

1,47

1,99

7

 Нео-Фарм

(Москва)

17 056

96,97

315

5,30

1,68

8

 Фармакопейка (Омск)

&Твой доктор (Тула)

16 872

47,48

872

2,05

1,66

9

 Фармленд

(Уфа)

15 929

23,72

715

2,03

1,57

10

 Вита

(Самара)

14 820

46,44

690

2,02

1,46

11

 Фармаимпекс

(Ижевск)

14 202

13,91

580

2,01

1,40

12

 Мелодия здоровья

(Новосибирск)+

ФармСибКо

(Красноярск)&

Близнецы

(Самара)

12 203

43,50

912

1,42

1,20

13

 Аптека-Таймер

(Пермь)

11 844

25,47

570

1,82

1,17

14

 Самсон-Фарма

(Москва)

11 701

13,28

66

16,25

1,15

15

 Апрель

(Краснодар)

10 580

60,23

517

1,91

1,04

16

 36,7С&Максавит

(Нижний Новгород)

10 267

64,27

287

3,49

1,01

17

 Фармацевт+&Нектар

(Ростов-на-Дону)

9 529

22,67

221

3,82

0,94

18

 Классика

(Челябинск)

7 911

-7,54

176

3,44

0,78

19

 Новая аптека&

Аптека Миницен

(Хабаровск)

7 423

24,61

135

4,90

0,73

20

 Невис

(Санкт-Петербург)

7 067

25,06

386

1,69

0,70

Методика: ТОП200 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, – выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.

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Апрель 20, 2017 | Просмотров: 50