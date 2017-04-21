ТОП20 аптечных сетей заняли больше трети коммерческого фармрынка России

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России за 2016 год. Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31% рынка, по результатам 2016-го – уже 35%, их совокупная выручка превысила 359 млрд рублей.
Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,7%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.
Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».
Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).
По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.
ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года
|
Название сети
|
Выручка с НДС
за 2016 год, млн рублей
|
Прирост
по сравнению
с 2015 годом, %
|
Количество
аптечных учреждений
на 2016 год
|
Средняя выручка
на одну аптеку
в месяц
в 2016 году,
млн рублей
|
Доля
рынка, %
|
1
|A.v.e Group&
Аптечная сеть «36,6»
+ А5 Group
(Москва)
|
47 884
|
-11,70
|
1 782
|
2,22
|
4,72
|
2
|Ригла
(Москва)
|
44 661
|
31,07
|
1 768
|
2,29
|
4,40
|
3
|Доктор Столетов&
Озерки
(Москва)
|
26 738
|
27,13
|
380
|
6,61
|
2,64
|
4
|Имплозия (Самара)
|
26 617
|
33,77
|
1 881
|
1,30
|
2,62
|
5
|Планета здоровья
(Пермь)
|
25 607
|
36,16
|
1 093
|
2,14
|
2,52
|
6
|Первая Помощь&
Радуга
(Санкт-Петербург)&
Ладушка
(Нижний Новгород)
|
20 223
|
-15,88
|
1 181
|
1,47
|
1,99
|
7
|Нео-Фарм
(Москва)
|
17 056
|
96,97
|
315
|
5,30
|
1,68
|
8
|Фармакопейка (Омск)
&Твой доктор (Тула)
|
16 872
|
47,48
|
872
|
2,05
|
1,66
|
9
|Фармленд
(Уфа)
|
15 929
|
23,72
|
715
|
2,03
|
1,57
|
10
|Вита
(Самара)
|
14 820
|
46,44
|
690
|
2,02
|
1,46
|
11
|Фармаимпекс
(Ижевск)
|
14 202
|
13,91
|
580
|
2,01
|
1,40
|
12
|Мелодия здоровья
(Новосибирск)+
ФармСибКо
(Красноярск)&
Близнецы
(Самара)
|
12 203
|
43,50
|
912
|
1,42
|
1,20
|
13
|Аптека-Таймер
(Пермь)
|
11 844
|
25,47
|
570
|
1,82
|
1,17
|
14
|Самсон-Фарма
(Москва)
|
11 701
|
13,28
|
66
|
16,25
|
1,15
|
15
|Апрель
(Краснодар)
|
10 580
|
60,23
|
517
|
1,91
|
1,04
|
16
|36,7С&Максавит
(Нижний Новгород)
|
10 267
|
64,27
|
287
|
3,49
|
1,01
|
17
|Фармацевт+&Нектар
(Ростов-на-Дону)
|
9 529
|
22,67
|
221
|
3,82
|
0,94
|
18
|Классика
(Челябинск)
|
7 911
|
-7,54
|
176
|
3,44
|
0,78
|
19
|Новая аптека&
Аптека Миницен
(Хабаровск)
|
7 423
|
24,61
|
135
|
4,90
|
0,73
|
20
|Невис
(Санкт-Петербург)
|
7 067
|
25,06
|
386
|
1,69
|
0,70
Методика: ТОП200 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, – выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.