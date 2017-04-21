Алексей Репик попал в рейтинг богатейших бизнесменов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России 2017 года. В их число вошли несколько представителей медицинского и фармацевтического бизнеса, состояние которых, по оценкам издания, составляет более $500 млн. Впервые в рейтинг был включен владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Отраслью здравоохранения интересуются и многие другие участники рейтинга.

Состояние Алексея Репика в 2017 году Forbes оценил в $900 млн и поместил бизнесмена на 116-е место рейтинга. В рейтинг вернулся Марк Курцер, заняв 161-ю позицию с $600 млн. Последний раз в список богатейших бизнесменов он попадал в 2014 году. С состоянием в $500 млн на 192-й строчке расположился основной владелец НПК «Катрен» – Леонид Конобеев. Следом за ним – на 194-м месте и также с $500 млн – находится совладелец «Фармстандарта» Егор Кульков. Его однокурсник и главный партнер Виктор Харитонин, инвестировавший, помимо фармы, в медицинский бизнес (сеть клиник «К+31»), – на 81-м месте с состоянием в $1,2 млрд. По соседству на 83-м месте и тоже с $1,2 млрд расположился основной владелец группы компаний «Протек» Вадим Якунин.

Соприкасаются с российской индустрией здравоохранения и многие другие участники рейтинга.

Например, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг (10-е место, $12,4 млрд), помимо прочего, продвигает производителя коронарных стентов «Стентекс» (совместное предприятие с Medtronic, входящее в ГК «Ренова»), а также поддерживает строительство медицинского кластера в Екатеринбурге.

Благотворительный фонд «Поколение», учрежденный российским миллиардером Андреем Скочем (17-е место, $6,9 млрд), в 2018 году откроет в Белгороде нейроортопедический центр. Компания «Бонум Кэпитал», близкая к Сулейману Керимову (21-е место, $6,3 млрд), вкладывается в российское производство одноразовых шприцев. Кроме того, в 2016 году в Аeon Corporation Романа Троценко (55-е место, $1,6 млрд) вошла компания «МираксБиоФарма», ранее принадлежавшая Сергею Полонскому.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков (30-е место, $3,5 млрд) неустанно инвестирует в развитие своего медицинского актива – сети клиники «Медси», и рассчитывает вырастить ее в национальную сеть.

Основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (2-е место, $17,5 млрд) пока только присматривается к санаторно-курортной отрасли – изучает возможность строительства санатория на территории кластера «Белокуриха-2» в Алтайском крае.

Не менее активно богатейшие бизнесмены инвестируют в фармбизнес. Например, компания X5 Retail Group, входящая в группу «Альфа» Михаила Фридмана (7-е место, $14,4 млрд), совместно с компанией «СИА» развивает аптечную сеть «Мега фарм». Аналогично действует компания «Магнит» Сергея Галицкого (18-е место, $6,8 млрд), начавшая создавать свою аптечную сеть. А банкир Роман Авдеев (66-е место, $1,3 млрд) поддерживает деньгами «Аптечную сеть 36,6».

Группа «Интеррос» Владимира Потанина (8-е место, $14,3 млрд) c 2013 года владеет крупной российской фармкомпанией «Петровакс».

Источник: Forbes

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