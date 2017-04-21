Объем госзаказа медизделий в 2016 году составил 242 млрд рублей

В 2016 году объем государственных закупок медизделий составил 242 млрд рублей, или 4% от всего рынка госзаказа. Такие данные представила сегодня на XVII Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий в России» эксперт Центра стратегических разработок Ольга Анчишкина.

По данным Центра стратегических разработок, в эти годы было завершено 883 370 закупок медицинских изделий. Средняя стоимость закупки составила 270 тысяч рублей. Всего анализ выявил 21 тысячу активных поставщиков. При этом 9% от общего количества поставщиков получают 80% всего госзаказа. «Рынок медизделий очень монополизирован», – отметила Ольга Анчишкина.

Эксперт также указала на ряд важных для отрасли нормативных документов. Например, госзаказчики теперь могут проверить факт выдачи сертификатов о происхождении медизделия на сайте Торгово-промышленной палаты. «Возможность такой проверки закреплена в Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1. Для проверки фактов выдачи сертификатов о происхождении Торгово-промышленная палата создала специальный раздел на своем сайте», – отметила в своем докладе Анчишкина.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял о положительной динамике производства медицинских изделий в России – в 2016 году рост этого рынка составил 15,5%.

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