Начальника управления Минздрава Подмосковья заподозрили во взяточничестве

Правоохранительные органы Подмосковья возбудили уголовное дело в отношении начальника управления Министерства здравоохранения Московской области по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

«С сентября 2016 года по февраль 2017 года представители коммерческих организаций передали начальнику управления Министерства здравоохранения Московской области около 2 млн рублей за способствование в силу должностного положения в выдаче лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также в достижении победы на аукционах в электронной форме на право заключить контракты на поставку расходных материалов лечебным учреждениям», – говорится в сообщении СК.

В связи с этим в отношении чиновника и представителей коммерческих организаций было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

«В настоящее время следователями проведены обыски у всех подозреваемых, в ходе которых были обнаружены и изъяты соответствующие документы и денежные средства. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», – отметили в СК.

В марте текущего года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении другого высокопоставленного чиновника – бывшего губернатора Челябинской области, подозреваемого в получении взятки от назначенного им министром здравоохранения области Виталия Тесленко.

По словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, здравоохранение является одной из наиболее коррумпированных отраслей в стране.

Источник: Следственный комитет по Московской области

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