Boehringer Ingelheim увеличила продажи до 15,9 млрд евро в 2016 году

Продажи компании Boehringer Ingelheim увеличились в 2016 году на 7,1% по сравнению с 2015 годом – до 15,9 млрд евро, говорится в отчете компании. Прибыль группы выросла на 18% – до 1,9 млрд евро.

Продажи рецептурных препаратов выросли на 7,4% – до 12 млрд евро. Больше всего – около 3 млрд евро – компании принесли продажи препарата для лечения респираторных заболеваний Спирива.

В Boehringer Ingelheim рост продаж объясняют успешным выводом на рынок новых продуктов и «твердыми рыночными позициями» уже зарекомендовавших себя препаратов, говорится в пресс-релизе компании.

В 2017 году компания планирует активно развивать ветеринарное направление, на продажи которого в 2016 году пришлось около 9%. Для этих целей в начале 2017 года Boehringer Ingelheim приобрела компанию Merial – ветеринарный бизнес Sanofi. В направлении рецептурных препаратов Boehringer Ingelheim продолжит инновационные разработки для лечения респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, иммунологии.

В июне 2016 года Boehringer Ingelheim и «Петровакс Фарм» подписали соглашение о локализации производства двух биотехнологических препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – Актилизе и Метализе. Общий объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей.

Boehringer Ingelheim была основана в 1885 году. Штаб-квартира находится в Ингельхайме (Германия). Компания специализируется на препаратах для лечения онкологических, респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

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