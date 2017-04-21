В России доля препаратов со стоимостью до 100 рублей составляет 56%

По данным DSM Group, в 2016 году доля препаратов со стоимостью до 100 рублей составила 9% в стоимостном выражении и 56% в упаковках. В целом препаратов данного ценового сегмента реализуется на 101 млрд. руб., что составляет примерно 2,9 млрд. упаковок.
На рынке обращается порядка 5700 наименований лекарств с ценой до 100 рублей, которые складываются в 1 650 брендов и производятся около 710 производителями, из них отечественных компаний порядка 420.
Максимальный объём реализации лекарств с ценой до 100 рублей приходится на розничный сегмент (то есть продажи через аптеки). Потребитель покупает таких препаратов на сумму 78 млрд. руб., и это порядка 2,2 млрд. упаковок. Доля таких препаратов в аптечных продажах составляет 10% в рублях и 53% в натуральном выражении.
В государственном сегменте доля препаратов с ценой до 100 рублей также существенна. В госпитальном секторе закупается около 75% упаковок лекарств с такой ценой. Для льготного лекарственного отпуска доля ниже – около 44%.
«Динамика продаж препаратов с ценой до 100 рублей заметно ниже рынка. Так, в 2016 году в упаковках произошло сокращение продаж на 4%, тогда как рынок в целом в натуральном выражении остался на уровне 2015 года. В стоимостном выражении динамика данного ценового сегмента была на уровне -1%, рынок в целом вырос больше чем на 6%», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Рейтинг компаний с препаратами в ценовом диапазоне до 100 руб., 2016 год
|ТОП-10
|Доля, руб.
|Доля в объёме производителя
|ТОП-10
|Доля, упак.
|Фармстандарт
|7,6%
|45,7%
|Фармстандарт
|10,1%
|ПХ «Фарм-центр»
|5,2%
|66,9%
|ПХ «Фарм-центр»
|5,7%
|STADA
|4,9%
|22,2%
|ВЕРОФАРМ
|4,2%
|Обновление
|3,4%
|91,0%
|Тульская ФФ
|4,2%
|Красногорсклексредства
|3,2%
|97,1%
|Обновление
|3,0%
|Тульская ФФ
|3,1%
|90,6%
|Татхимфармпрепараты
|2,9%
|ОЗОН
|2,6%
|65,9%
|ОЗОН
|2,8%
|АВЕКСИМА
|2,3%
|79,7%
|STADA
|2,7%
|Татхимфармпрепараты
|2,2%
|86,9%
|ЭСКОМ
|2,2%
|TEVA
|2,2%
|8,4%
|Гиппократ
|2,0%
|ИТОГО
|37%
|40%