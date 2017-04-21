В России доля препаратов со стоимостью до 100 рублей составляет 56%

По данным DSM Group, в 2016 году доля препаратов со стоимостью до 100 рублей составила 9% в стоимостном выражении и 56% в упаковках. В целом препаратов данного ценового сегмента реализуется на 101 млрд. руб., что составляет примерно 2,9 млрд. упаковок.

На рынке обращается порядка 5700 наименований лекарств с ценой до 100 рублей, которые складываются в 1 650 брендов и производятся около 710 производителями, из них отечественных компаний порядка 420.

Максимальный объём реализации лекарств с ценой до 100 рублей приходится на розничный сегмент (то есть продажи через аптеки). Потребитель покупает таких препаратов на сумму 78 млрд. руб., и это порядка 2,2 млрд. упаковок. Доля таких препаратов в аптечных продажах составляет 10% в рублях и 53% в натуральном выражении.

В государственном сегменте доля препаратов с ценой до 100 рублей также существенна. В госпитальном секторе закупается около 75% упаковок лекарств с такой ценой. Для льготного лекарственного отпуска доля ниже – около 44%.

«Динамика продаж препаратов с ценой до 100 рублей заметно ниже рынка. Так, в 2016 году в упаковках произошло сокращение продаж на 4%, тогда как рынок в целом в натуральном выражении остался на уровне 2015 года. В стоимостном выражении динамика данного ценового сегмента была на уровне -1%, рынок в целом вырос больше чем на 6%», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Рейтинг компаний с препаратами в ценовом диапазоне до 100 руб., 2016 год

ТОП-10 Доля, руб. Доля в объёме производителя ТОП-10 Доля, упак. Фармстандарт 7,6% 45,7% Фармстандарт 10,1% ПХ «Фарм-центр» 5,2% 66,9% ПХ «Фарм-центр» 5,7% STADA 4,9% 22,2% ВЕРОФАРМ 4,2% Обновление 3,4% 91,0% Тульская ФФ 4,2% Красногорсклексредства 3,2% 97,1% Обновление 3,0% Тульская ФФ 3,1% 90,6% Татхимфармпрепараты 2,9% ОЗОН 2,6% 65,9% ОЗОН 2,8% АВЕКСИМА 2,3% 79,7% STADA 2,7% Татхимфармпрепараты 2,2% 86,9% ЭСКОМ 2,2% TEVA 2,2% 8,4% Гиппократ 2,0% ИТОГО 37% 40%

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