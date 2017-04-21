«ПСК Фарма» приступила к строительству фармзавода в ОЭЗ «Дубна»

Дан старт началу строительства предприятия еще одного резидента ОЭЗ «Дубна». На левобережном участке компания «ПСК Фарма» приступила к фундаментным работам – забетонирована первая плита на месте возведения завода по производству лекарственных препаратов.

Фармацевтический завод, который построит в подмосковной особой экономической зоне «Дубна» компания-резидент «ПСК Фарма», по уровню оснащенности и применяемым инновационным технологиям будет единственным такого уровня в России. Его общая площадь составит 9 000 кв. метров, а инвестиции в проект превысят миллиард рублей. Сдать первую очередь объекта резидент планирует уже в конце этого года, начать выпуск лекарственных препаратов в мае 2018-го.

Подробно о проекте на торжественной церемонии, посвященной началу работ, рассказала директор ООО «ПСК Фарма» Ольга Турчанинова. Она пояснила, что завод будет производить жизненно необходимые лекарственные препараты, и сделала акцент на исключительности будущего предприятия:

«Те технологии, которые мы сюда привнесем, используя мировой опыт, уникальны. Здесь будет налажен выпуск широкой линейки лекарственных форм для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Кроме этого, на заводе планируется вести разработки и освоение биотехнологий – совершенно новой для России темы, и мы готовы этим заняться».

На первом этапе при односменной работе резидент намерен создать более 130 рабочих мест. Но если, при выходе предприятия на полную мощность, возникнет потребность в увеличении объема продукции, компания готова увеличить и число специалистов — до 250. На таком заводе смогут работать исключительно профессионалы. Поэтому не случайно для его локализации была выбрана площадка ОЭЗ в наукограде Дубна. Так считает инициатор проекта президент ООО «Рус Биофарм» и учредитель ООО «ПСК Фарма» — компании с индийским капиталом Пуния Сатия Карм:

«Мы вкладываем в проект серьезные инвестиции, и будем выпускать жизненно необходимые препараты. Поэтому для нас важно, что завод строится в России, и именно в Дубне. Я слышал об особой экономической зоне только позитивные отзывы. Очень рад, что у меня есть команда, которой по силам выполнить эту задачу и надеюсь, что здесь мы получим поддержку».

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подтвердил — поддержка будет:

«Компания только в прошлом году стала резидентом, уже вышла на стройплощадку, а через год обещает запустить производство — мы всегда рады таким активным инвесторам! Заявленные цифры по осуществлению проекта очень привлекательны. «ПСК Фарма» – это еще один якорный резидент особой экономической зоны «Дубна». От лица команды Управляющей компании хочу заверить инвестора, что он всегда может рассчитывать на нашу помощь».

С готовностью окажет поддержку в реализации такого крупного, социально значимого проекта и руководство регионального правительства, от имени которого компанию «ПСК Фарма» поздравила с началом строительства заведующая отделом инновационной инфраструктуры Управления инновационной и научной политики Виктория Халимендик. Она еще раз напомнила о преференциях для резидентов ОЭЗ «Дубна» и отметила, что инвестор сделал правильный выбор в пользу локализации своего предприятия на подмосковной территории.

Сегодня в портфеле компании «ПСК Фарма» 30 наименований препаратов, выпуск которых резидент намерен начать уже в мае 2018 года. Так что ровно через год на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» белые строительные каски заменят белые стерильные халаты, и на новом предприятии начнется производство так необходимой для нашей страны медицинской продукции.

gmpnews