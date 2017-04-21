120 миллионов доз вакцин будет поставлено «Нацимбио» для НКПП

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, поставит в регионы России более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов для национального календаря профилактических прививок. Этот объем превысит на 20% поставки прошлого года. Количество вакцин для профилактики гриппа в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 также увеличится по сравнению с предыдущим периодом – к поставке планируются 58,5 млн доз. По условиям заключенных с Минздравом России государственных контрактов до конца ноября 2017 года «Нацимбио» обеспечит медучреждения страны препаратами для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита В, коклюша, туберкулеза, кори, паротита, краснухи и гриппа.

Для обеспечения объема госзаказа «Нацимбио» работает с отечественными фармкомпаниями, производящими лекарственные препараты на всех стадиях технологического процесса на территории страны. В рамках модели производственной кооперации холдинг поставит препараты семи компаний: «Биннофарм», «Комбиотех», «МБА-групп», «Медгамал», «СПбНИИВС» и входящих в холдинг предприятий – «Микроген» и «Форт».

Генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева подчеркнула: «В этом году перед началом отгрузок на нашем сайте заработала горячая линия по поставкам вакцин для бесплатной иммунизации населения. Мы стремимся быть удобными и открытыми для всех заинтересованных сторон, работающих на благо сохранения здоровья наших граждан, и тщательно отрабатываем поступающие вопросы».

Вакцинация – единственный метод, который позволяет предупредить распространение наиболее опасных инфекционных заболеваний. За последние 10 лет благодаря работе Минздрава России по НКПП удалось достичь позитивных результатов – заболеваемость сезонным гриппом снизилась в 10 раз, острым гепатитом – в 6 раз, корью – в 5 раз. В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечено снижение заболеваемости краснухой в 2,5 раза, эпидемическим паротитом на – 27,8%.

«Национальная иммунобиологическая компания» определена единственным поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 1125-р. В 2016 году компания поставила более 147 млн доз вакцин во все регионы страны.

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных производственных и научных компетенций. В приоритете – иммунобиологические препараты и препараты для лечения инфекционных заболеваний. Стратегия развития компании предусматривает производство к 2025 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП и плазматических факторов крови в натуральном выражении, до 80% противотуберкулезных препаратов, до 20% препаратов против ВИЧ и гепатитов B и С на территории России. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

gmpnews