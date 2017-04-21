Об изменениях в порядке закупки лекарств для лечения редких заболеваний

Постановление от 17 апреля 2017 года №457. Внесёнными изменениями устанавливается возможность поставки лекарственных препаратов организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность. Это будет способствовать совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, повысит доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удалённых и труднодоступных районах.

Справка

Внесено Минздравом России.

Постановлением Правительства от 26 декабря 2011 года №1155 утверждено Положение о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее соответственно – Положение, лекарственные препараты).

Подписанным постановлением в Положение внесены изменения.

Устанавливается возможность поставки лекарственных препаратов организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность.

Внесённые изменения повысят доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удалённых и труднодоступных районах, будут способствовать совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Документ

PDF138Kb Постановление от 17 апреля 2017 года №457

government