Fujifilm инвестирует около 130 млн долл. в заводы по производству биологических препаратов

Японская компания Fujifilm инвестирует около 130 млн долл. в заводы по производству биологических препаратов в Великобритании и США, cообщает FiercePharma.

Недавно Fujifilm завершила строительство производства в Техасе, стоимость которого составила 93 млн долл. Компания также заявила о намерении дополнительно вложить 23 млн долл. в расширение этого завода. Еще 9 млн долл. Fujifilm инвестировала в производство, расположенное в городе Биллингем, Великобритания. Все эти заводы будут производить биологические препараты.

Кроме того, в дальнейшем компания планирует приобретать новые заводы.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»