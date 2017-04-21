Вадим Якунин: завод «Рафарма» мы загрузим до конца года

Увеличение производственных мощностей «Сотекса» путем приобретения завода «Рафарма» входит в пятилетнюю инвестиционную программу группы компаний «Протек». Об этом журналистам рассказал председатель правления группы Вадим Якунин.

На площадке «Сотекса» есть возможность выпускать ампульные формы лекарственных средств. Как рассказал президент группы компаний «Протек» Вадим Музяев, твердые лекарственные формы, а также антибиотики и онкологические препараты производитель выпускал до сих пор на контрактных площадках, в том числе и на «Рафарме».

Завод способен выпускать 2 млрд единиц продукции в год. Вадим Якунин также добавил, что на производственных площадках группы также могут оказываться услуги контрактного производства.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»