«БИОТЭК» признан победителем аукционов на поставку препаратов от рассеянного склероза в рамках государственной программы «7 нозологий»

ООО «БИОТЭК» признано победителем аукционов на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

По результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000013, 0195100000217000014, 0195100000217000038 на поставку лекарственного препарата Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 20 мг/мл и/или 40 мг/мл, 1 мл победителем аукционов признано ООО «БИОТЭК».

Государственные контракты со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) были подписаны 13.04.2017г. и 14.04.2017 г.

По результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000011, 0195100000217000031, 0195100000217000049, 0195100000217000050 на поставку лекарственных препаратов Интерферон бета-1a раствор для подкожного введения 22 мкг (6 млн МЕ) и Интерферон бета-1a раствор для подкожного введения 44 мкг (12 млн МЕ) победителем аукционов признано ООО «БИОТЭК».

Государственные контракты со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) были подписаны 05.04.2017 г., 06.04.2017г., 12.04.2017 г. и 07.04.2017 г. соответственно

По результатам подведения итогов электронного аукциона № 0195100000217000046 на поставку лекарственного препарата Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или пленочной оболочкой 100 мг победителем аукциона признано ООО «БИОТЭК».

Государственный контракт со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) был подписан 18.04.2017 г.

Одним из приоритетов в работе нашего общества является качественное и своевременное обеспечение лечебного процесса для соблюдения интересов пациентов.

Общество начинает доставку и отгрузку товара в адрес грузополучателей в сроки, установленные контрактами. Алгоритм доставки товара получателям отработан и готов к исполнению.

Заверяем, что нами будут предприняты все необходимые и возможные меры для исполнения государственных контрактов в максимально сжатые сроки.

Вопросы и замечания любое заинтересованное лицо может направлять на электронный адрес ООО «БИОТЭК»: info@biotec.ru или в службу по связям с общественностью по адресу: pr@biotec.ru

«Фармацевтический вестник»