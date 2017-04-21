Юрий Калинин: увеличить долю отечественных медизделий не позволяют проблемы, связанные с госзакупками

Отечественные производители и ФАС понимают конкуренцию по-разному, из-за этого бизнесу не удается отстоять свое мнение даже в судах. Об этом заявил президент Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин, выступая сегодня на форуме «Обращение медицинских изделий в России».

На сегодняшний день доля отечественных медизделий составляет 20% от общего объема рынка. По словам Юрия Калинина, даже не занимаясь дальнейшим развитием мощностей и научной базы, отечественные производители легко могут достичь доли в 35%. В качестве примера он напомнил о том, что задача, поставленная перед производителями, – увеличить производство одноразовых изделий выполнена и, например, по шприцам российское производители могли бы закрыть потребность на 100%.

«Однако медицинское сообщество выступило категорически против, заявив – “иглы у вас тупые”. Мы не производим иглы, закупаем их там же, где и иностранные производители шприцев, в Китае и Германии», — пояснил Ю. Калинин.

Проблемы возникают и с закупкой маммографов, когда ЛПУ пишут конкретные технические заявки под иностранного поставщика. Отстоять свою правоту в судах у отечественных производителей не получается, поэтому РСПП договорилась c ФАС о проведении совместных круглых столов для снятия наиболее острых разногласий о принципах конкуренции.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»