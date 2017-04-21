Особенности национальной логистики

Представители логистического сектора рассказали, чего ждут от фармы

Рынок логистических операторов в фармсегменте растет, что свидетельствует о нескольких тенденциях: росте объема производства российских фармкомпаний, укрупнении аптечных сетей и растущей активности региональных дистрибьюторов в Московском регионе. Лидеры рынка фармацевтической логистики рассказали «ФВ» о тенденциях, которые важны для всего сектора.

Старые меха рвутся по швам

Группа компаний «Сантэнс Сервис» предвидит дальнейший рост услуг фармацевтической логистики: она связывает позитивную динамику с возобновляющимся ростом фармацевтического рынка и дальнейшей модификацией схем перераспределения товарных потоков. «К главным драйверам или точкам роста можно отнести несколько факторов: консолидацию аптечных сетей и нарастающую с этим потребность в распределительных центрах; возрастающую активность региональных дистрибьюторов в Московском регионе; рост объема производства у российских производителей ЛС», — перечисляет генеральный директор ООО «Сантэнс Логистик Груп» (ГК «Сантэнс Сервис») Николай Борисоглебский.

Процесс консолидации аптечных сетей подводит лидеров к необходимости создания распределительных центров в местах концентрации товарных потоков. В настоящее время таким центром является Московский регион. «На складах группы объемом 142 тыс. паллетомест, обслуживаются клиенты, в т.ч. ведущие зарубежные производители (Teva, Servier, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly и др.), суммарный годовой товарооборот которых достигает 40% всего импорта ЛС в РФ. Мы создали инфраструктуру, которая позволяет удовлетворить потребности крупнейших аптечных сетей, включая организацию и оптимизацию прямых контрактов между аптечными сетями и производителями. Услуги оказываются как нашим клиентам, так и всем заинтересованным участникам рынка», — поясняет глава компании.

При известных рисках и продолжающемся кризисе доверия аптечные сети активно стремятся стать прямыми покупателями товара у производителей ЛС, подкрепляя свою ответственность с помощью банков и страховых компаний. Страховые продукты традиционно используются на рынке логистических операций: так, группа «Сантэнс Сервис» ежегодно страхует товар клиентов на сумму свыше 1 млрд долл. США.

«Рассматривая второй фактор мы прежде всего подразумеваем перераспределение дистрибьюторских товарных потоков, — продолжает г-н Борисоглебский. — На рынке Москвы и Московского региона дистрибьюторы всегда размещали свои склады с учетом регионального обеспечения. Само направление развития их бизнеса, из центра в регионы, исторически предопределило лидерские позиции национальных дистрибьюторов на региональных рынках логистических услуг. При учете выстроенных дистрибьюторами финансов, логистической инфраструктуры, разбросанности розничных точек, логистическому оператору в регионах достаточно сложно найти свою нишу, однако мы работаем и в этом направлении».

«Мы ведем работу по привлечению дистрибьюторов второй волны, развивающихся на московском рынке. Наша компания предлагает широкие возможности для их обслуживания. В ближайшее время мы подписываем новые соглашения с региональными дистрибьюторами, — некоторые из них уже входят в первую десятку, например, «Архимед» и др.» Кроме того, сервисами складов группы давно и успешно пользуются дистрибьюторы, входящие в число лидеров такие , как «БИОТЭК»», — рассказывает глава компании.

И, наконец, третий фактор, стимулирующий спрос на услуги логистических операторов, — это растущие объемы производства у отечественных производителей ЛС. «Со знанием реальной ситуации можем сказать, что для отечественных фармпроизводителей с внушительной историей, задача приведения собственных складов в соответствие с актуальными нормативными правилами и требованиями к хранению ЛС вырастает в комплексную и дорогостоящую проблему», — говорит г-н Борисоглебский. Именно поэтому вариант передачи части своих товарных запасов на аутсорсинг фармацевтическому оператору является эффективным решением. Более того, существующий острый дефицит надлежащих площадей только подстегивает компании к принятию такого решения.

По его словам, на фармрынке Москвы работают универсальные и специализированные логистические провайдеры: «Наш опыт доказывает, что потенциал роста выше у специализированного провайдера. Такие качества, как глубокие компетенции, погружение в специфику рынка, приверженность надлежащим практикам и стандартам, делают фармацевтического оператора более привлекательным для клиента, нежели склады класса «А» универсального логистического оператора».

От конспирации к консолидации

Финская Itella — единственный иностранный логистический оператор, контролирующий значительную часть фармацевтического сегмента, при этом не являясь специализированным провайдером. Компания контролирует 25% логистики в фармсекторе в Московском регионе.

В настоящее время компания специализируется в первую очередь не на транспортном, а на складском решении под лицензию госорганов. Однако ситуация постепенно меняется. Доля транспортных сегментов растет, а доля складской логистики сокращается. «Мы продолжаем реализацию стратегии по переходу от B2B- к B2C-оператору, и логичным образом это отражается на структуре выручки. Снижение заполняемости складских площадей отражает оптимизационные процессы наших клиентов, которые изменили свою модель бизнеса и сократили объем хранения за счет увеличения оборачиваемости товарного запаса», — отметила директор по развитию Елена Печникова.

Как сообщил генеральный директор компании Юсси Куутса, выручка Группы компаний Posti, частью которой является Itella, в 2016 г. составила 1607,6 млн евро, что на 2,5% меньше, чем в 2015 г. Выручка российского подразделения в 2016 г. снизилась в рублях на 3,9%. «При этом операционный результат компании (по сравнению с итогами 2015 г.) улучшился благодаря активному спросу на транспортные услуги, а также росту выручки в сегменте e-commerce», — уточнила Елена Печникова.

Itella работает с крупными западными фармкомпаниями, такими как Novartis, Sanofi и GlaxoSmithKline. По словам г-жи Печниковой, если в докризисные времена компании уделяли большое внимание конспирации (соблюдению правил запрета на товарное соседство с конкурентами) и могли себе ее позволить, то теперь фармгиганты готовы, условно говоря, ехать до точки назначения в одном вагоне. Не так давно Itella произвела «слияние» двух складов — GlaxoSmithKline объединилась с одним из подразделений Novartis. «И тот и другой исторически находились у нас на обслуживании, был серьезный тендер, мы его выиграли, и объединенный сток составил более 12 тыс. паллетомест», — рассказала г-жа Печникова. Тем не менее, как отмечают участники рынка, у фармлогистики есть большой потенциал. Конкуренции со стороны новых игроков компании могут не опасаться, поскольку даже из крупных и качественных логистов мало кто может предоставлять такой сервис. «Температурный режим, холодильник, морозильные камеры — все эти и другие требования означают существенные инвестиции, и далеко не каждый оператор готов за это взяться 50 млн руб. и более может уйти в оснащение одного склада», — поясняет эксперт.

Существуют также другие сложности. В частности, страховое покрытие. Стоимость инсулинового стока может быть миллиардной, и логист должен иметь серьезное страховое покрытие. Таким образом, логистический рынок, как и аптечный, скорее имеет тенденцию к консолидации.

Николай Кочелягин

«Фармацевтический вестник»