ФМБА нашло замену мельдонию

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло замену мельдонию, заявил глава ФМБА Владимир Уйба журналистам 19 апреля.

По его словам, это не один, а несколько препаратов. Они не относятся к запрещенным и работают в разы лучше, чем мельдоний.

«Мельдоний уже не актуален», – отметил глава ФМБА.

При этом он заявил, что пока не может озвучить названия препаратов из-за закона об авторских правах.

Скандал вокруг препарата «Милдронат» (МНН мельдоний) разгорелся после того, как ряд российских спортсменов обвинили в его употреблении, хотя с 1 января 2016 года он был запрещен Всемирным антидопинговым агентством.

Позднее создатель мельдония академик Латвийской академии наук, доктор химических наук, профессор Иварс Калвиньш заявлял, что препарат не имеет отношения к допингу, так как не увеличивает возможности человеческого организма, а возобновляет его до нормального состояния.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»