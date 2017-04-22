Продажи Максилак® за 2016 год выросли на 70%

Согласно исследованиям розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за последние 2 года темпы роста рынка БАД значительно сократились. По данным за 2015 год объем продаж БАД в аптеках вырос только на 6%, а в 2016 году всего на 1%.

Несмотря на незначительный прирост рынка, Максилак® демонстрирует уверенный рост от года к году и в денежном, и в натуральном выражении. По итогам 2016 года синбиотик показал наилучшую динамику продаж в категории с приростом в стоимостном объеме 70%, что позволило препарату подняться на четыре строчки в ТОП-10 брендов БАД.

ТОП-10 брендов БАД, лидирующих по объему продаж на рынке России:

«Фармацевтический вестник»