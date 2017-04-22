Teva выпустила в продажу AirDuo RespiClick и его дженерик

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. выпустила в продажу противоастматический ингалятор AirDuo RespiClick, который станет прямым конкурентом препарата Advair производства британской фармкомпании GlaxoSmithKline, сообщает Reuters.

Кроме того, состоялся лонч аналога AirDuo RespiClick, также разработанного Teva.

AirDuo не является дженериком Advair, но содержит активные ингредиенты, аналогичные препарату GSK — fluticasone и salmeterol. Однако доза salmeterol в AirDuo меньше, чем в Advair. Также ингалятор Teva не предназначен для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Как заявили представители GSK, ни AirDuo, ни его дженерик не являются заменой или эквивалентом Advair.

Hikma Pharmaceuticals Plc и Vectura Group Plc ожидают одобрения своих дженериковых версий Advair. В марте текущего года FDA отказало Mylan в одобрении аналога препарата британского фармпроизводителя.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»