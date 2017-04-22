Merck KGaA и Калифорнийский университет ищут методы лечения тропических заболеваний

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) сотрудничает с Калифорнийским университетом в Сан-Диего для борьбы с забытыми тропическими заболеваниями, сообщает The Pharma Letter.

В рамках сотрудничества ученые надеются обнаружить потенциальные способы лечения лейшманиоза, болезни Шагаса и сонной болезни. Для этого будут использованы лекарственные средства, разработанные Merck KGaA.

Забытые тропические заболевания наиболее распространены в развивающихся странах.

Ранее ВОЗ призвала фармотрасль оказать поддержку в борьбе с тропическими заболеваниями, заявив о том, что лекарственные средства для их лечения являются слишком дорогими для жителей развивающихся стран.

«Фармацевтический вестник»