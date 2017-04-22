Медицинские изделия планируется включить в систему маркировки

Росздравнадзор планирует запуск пилотного проекта по маркировке медицинских изделий. Об этом заявил сегодня руководитель ведомства Михаил Мурашко.

В настоящий момент пока неизвестно, насколько система маркировки медизделий будет похожа на систему маркировки лекарств. Как отметил Михаил Мурашко, вполне возможно, что нет необходимости прослеживать весь процесс движения медизделий от производителя до конечного потребителя, как это происходит в обращении лекарств. Однако он уверен, что маркировать медизделия необходимо.

В настоящий момент определяются участники пилотного проекта, Росздравнадзор призывает производителей медицинских изделий проявить инициативу и уведомить ведомство о готовности стать участником проекта.

Вопрос, будет ли маркироваться БАД, пока остается открытым.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»