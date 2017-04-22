Лекарства на выставках можно будет продавать только с применением контрольно-кассовой техники

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применение контрольно-кассовой техники. Соответствующее распоряжение Правительства РФ №698-р от 14.04.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В этот перечень, в частности, включены лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях, (Код 21 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЭС 2008)).

«Фармацевтический вестник»