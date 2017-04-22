GSK выплатит 3 млн долл. вдове покончившего с собой пациента

Федеральный суд Чикаго обязал британскую фармацевтическую компанию GlaxoSmithKline выплатить 3 млн долл. вдове 57-летнего Стюарта Долина, бросившегося под поезд после приема дженерика антидепрессанта Paxil (paroxetine) в 2010 г., сообщает Reuters.

В компании подтвердили вердикт суда и заявили о намерении подать апелляцию.

По словам представителя GlaxoSmithKline, компания не является производителем дженерика и не может быть привлечена к ответственности.

Адвокат Венди Долин, вдовы Стюарта Долина, заявил, что доволен решением суда.

Венди Долин направила иск против GSK и производителя дженерика – голландской фармкомпании Mylan в 2012 г.

Федеральный судья освободил от ответственности Mylan и продолжи расследование только в отношении GlaxoSmithKline, поскольку, по его мнению, именно британская компания разрабатывала инструкцию к применению Paxil, которая действительна как для оригинального препарата, так и его аналога.

В инструкции содержится предупреждение, что применение paroxetine, как и других относящихся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина антидепрессантов, увеличивает риск суицидального поведения у пациентов в возрасте до 25 лет.

В ходе процесса адвокаты Венди Долин требовали от GSK компенсацию в размере 39 млн долл. По их убеждению, в компании знали о том, что применение paroxetine увеличивает риск самоубийств и у пациентов более старшего возраста на 670%, но не включила эту информацию в инструкцию по применению препарата.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»