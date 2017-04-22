Эксперт: банк данных системы маркировки лекарств будет надежно защищен

Федеральная налоговая служба не исключает попыток взлома банка данных системы маркировки лекарств, но при этом гарантирует, что завладеть коммерческой информацией фармкомпаний злоумышленникам не удастся.

Об этом заявила начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Ольга Чепурина, выступая сегодня на конференции по внедрению системы маркировки лекарственных препаратов.

Она отметила, что банк данных, в котором будет храниться в том числе и коммерческая информация всех участников фармацевтического рынка, будет представлять интерес для недобросовестных коллег.

«Мы понимаем, что будут атаки. Но налоговую информационную систему никому не удалось взломать. Поэтому в этой части есть гарантия того, что коммерческие данные будут защищены», — заявила Ольга Чепурина.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»