Михаил Мурашко: будет разработан регламент вступления компаний в систему маркировки в 2018 году

У участников фармрынка не будет возможности самостоятельно определиться, когда подключатся к системе маркировки лекарств. В ближайшее время будет разработан регламент, который определит контрольную точку присоединения к системе. Это позволит избежать массового вхождения в систему в конце 2018 года. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, выступая сегодня на конференции по внедрению системы маркировки лекарственных препаратов.

В первом этапе эксперимента принимают участие 35 фармпроизводителей, 8 дистрибьюторов, более 300 медицинских и аптечных организаций.

По подсчетам Росздравнадзора, в 2016 году на рынке обращалось порядка 6,5 миллиардов упаковок лекарств. Как отмечали участники конференции, сроки внедрения проекта очень жесткие, но к 31 декабря 2018 года промаркированными должны быть 100% лекарств, обращающихся на рынке.

Фото: Олег Кирюшкин

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»