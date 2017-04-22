Объем иностранных инвестиций в российский фармпром составил более 1 млрд евро

20 апреля состоялось выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, организованное совместно с Администрацией Орловской области и Орловской торгово-промышленной палатой.

Тема заседания: «Подготовка кадров для предприятий фармацевтической и медицинской промышленности в соответствии с современными стандартами и требованиями производства».

В заседании приняли участие президент Орловской ТПП Светлана Ковалева, и.о. проректора по научной работе Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева Сергей Радченко, представители фармацевтических компаний.

С приветственным словом к участникам заседания обратился первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в заседании принял участие вице-президент Дмитрий Курочкин.

В своем выступлении он отметил, что фармацевтическая отрасль на протяжении последних лет показывает уверенный рост и является лидером по отношению к другим отраслям промышленности. Динамика роста ежегодно составляет более 10% к цифрам предыдущего года. Так, по итогам 2016 года фармацевтическая промышленность выросла почти на 24 процента. Объем производства лекарственных препаратов за 2016 год в рублях составил 285,87 млрд рублей. 77 процентов жизненно необходимых лекарств уже производится в России.

Была отмечена эффективность мер государственной поддержки – субсидирование ставок по кредитам, займы ФРП и т.д. В частности, за 2015-2017 годы Фондом было одобрено 26 проектов по направлению «Медбиофарма», в том числе 11 проектов, рекомендованных территориальными ТПП.

Всё это делает фармацевтическую отрасль привлекательной для инвесторов. За последние 5 лет отрасль привлекла свыше 120 млрд рублей частных иностранных и отечественных инвестиций.

Объем иностранных инвестиций в отечественный фармпром составил более 1 млрд евро. В России построены заводы компаний Такеда, Астра Зенека, Ново Нордиск, Тева, Новартис, Санофи-Авентис, Эбботт, КРКА, Сердикс, Гедеон Рихтер, Stada. Рост фармацевтической отрасли, модернизация и строительство производственных площадок требует инвестиций не только в технологии, но и персонал. Многие компании вынуждены самостоятельно обучать сотрудников работе на современном оборудовании, знаниям международных стандартов качества. Именно поэтому, по словам Дмитрия Курочкина, вопрос подготовки кадров был выбран в качестве темы заседания.

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