Томское НПО «Вирион» стало лучшим энергопотребителем региона в 2016 г

Церемония награждения победителей национальной премии «Золотая опора», которая вручается лучшим потребителям электроэнергии региональных энергосбытовых компаний группы «Интер РАО», прошла в Москве в четверг; в Томской области победителем стало научно-производственное объединение «Вирион» (филиал НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио»), передает корреспондент РИА Томск с места событий.

Премия «Золотая опора» учреждена по инициативе РАО ЕЭС России в 2005 году. Определение имен лучших региональных потребителей электроэнергии происходит весной. Главными критериями при выявлении победителей являются платежная дисциплина за потребленные ресурсы, выполнение договорных обязательств, соблюдение режимов энергопотребления, отсутствие аварий. В настоящее время конкурс проходит при поддержке ПАО «Интер РАО».

По данным пресс-службы ПАО «Томскэнергосбыт» (входит в группу «Интер РАО»), компания награждает победителей лучших энергопотребителей в рамках конкурса с 2014 года. Тогда победителем стало ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение», в 2015 году – Томский электротехнический завод, в 2016-м – НПО «Микран».

«В этом (2017) году мы номинировали на национальную премию «Золотая опора» научно-производственное объединение «Вирион». Это предприятие уже более 110 лет несет здоровье нашим потребителям на территории Томской области и всей России, является надежным партнером в нашем деле», – сказал генеральный директор ПАО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин на церемонии награждения.

Как в свою очередь отметил на церемонии начальник отдела эксплуатации, промышленной безопасности и экологии инженерно-технического управления ФГУП «НПО «Микроген» Виктор Волков, НПО «Вирион» много лет сотрудничает с «Томскэнергосбытом».

«Нам как одному из ведущих предприятий фармацевтической отрасли, которое, по сути, является опорой России в области отечественной иммунобиологии, всегда приятно побеждать. <…> Надеемся, что в дальнейшем партнерские отношения между нашими предприятиями будут набирать еще большую силу», – сказал он.

НПО «Микроген» является единственным на территории России массовым производителем лекарственных средств-бактериофагов. Томский филиал предприятия – «Вирион» – производит более 40 наименований препаратов, в частности соответствующую современным требованиям ВОЗ вакцину от клещевого энцефалита.

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