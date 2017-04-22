«Биофарма» инвестирует $55 млн в разработку и производство новых препаратов Источник: https://delo.ua/business/biofarma-za-5-let-investiruet-55-mln-v-razrabotku-i-proizvods-330272/?supdated_new=1492769051 © delo.ua

Украинский производитель препаратов крови «Биофарма» инвестирует $55 млн в строительство третьей очереди фармацевтического завода в Белой Церкви, а также в разработку и запуск производства новых препаратов крови.

«Ближайшие 5 лет компания инвестирует $40 млн в строительство нового цеха по производству препаратов крови. Сейчас корпус новой, третей очереди завода уже построен. Мы внесли предоплату за 20% стоимости оборудования «,— рассказал председатель наблюдательного совета «Биофармы» Константин Ефименко.

Отметим, что строительство нового цеха завода компании в Белой Церкви планируют завершить во втором квартале 2018 года.

Также Ефименко добавил, что еще $5 млн будут потрачены на разработку новых препаратов. Эти деньги пойдут на проведение доклинических и клинических исследований.

«Оставшиеся $10 млн мы инвестируем в строительство станций по сбору плазмы крови в Украине»,— уточнил он.

При этом Ефименко обратил внимание, что для реализации новых проектов компания привлекла кредитные ресурсы. «Раффайзен банк Аваль выделил нам кредитную линию на 10 лет на 10 млн евро. Кроме того, мы подписали соглашение с BNP Paribas S.A на $5 млн»,— добавил руководитель «Биофармы».

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