В России впервые проведут операции по установке бионического глаза

В мае 2017 года в России впервые будут сделаны две операции по установке бионического глаза – имплантата, частично возвращающего зрение пациентам с пигментным ретинитом. Как стало известно Vademecum, вмешательства проведут на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, а профинансирует проект фонд поддержки слепоглухих «Соединение».

По словам члена правления фонда «Соединение» и генерального директора Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Ивана Бирюкова, в обеих операциях будут использованы имплантаты Argus II американской компании Second Sight. Пациентами станут двое слепоглухих подопечных фонда «Соединение».

«Было принято решение выбрать именно слепоглухих, потому что у этих людей одновременно присутствует два сенсорных нарушения, и помощь им необходима больше, чем остальным», – объясняет Бирюков.

Предполагается, что операции профинансирует фонд «Соединение», но идеологи проекта рассчитывают получить и дополнительную финансовую поддержку. «У меня есть ощущение, что в дальнейшем проект получит поддержку Минпромторга, Фонда перспективных исследований и Агентства стратегических инициатив (АСИ). В рабочем порядке мы это обсуждали с коллегами, им это интересно, но официальные заявление делать пока рано», – сообщает Бирюков.

В Минпромторге, Фонде перспективных исследований и АСИ не смогли прокомментировать информацию о проекте.

Стоимость операции не разглашается, но Иван Бирюков отмечает, что аналогичная установка одного имплантата Argus II в США обходится в $145 тысяч.

Техническую поддержку проекта осуществляет ООО «Сенсортех», учрежденное фондом «Соединение», – на базе лаборатории этой компании сейчас проходит подготовка к операции.

«Впоследствии мы либо заключим договор с одной из зарубежных компаний, занимающейся разработкой бионического глаза, и будем самостоятельно совершенствовать технологию, либо будем создавать собственную», – заявил Бирюков.

По словам директора компании «Сенсортех» Дениса Кулешова, к 2020 году его компания планирует провести доклинические исследования технологии на животных, а к 2022 году – клинические исследования на людях. «Шанс, что этот проект будет реализован в России, довольно высок», – уверен Кулешов.

Операции по установке бионического глаза показаны людям с тяжелой формой наследственного заболевания «пигментный ретинит», которое вызывает сильное ухудшение зрения и часто слепоту. Такое заболевание встречается у одного из 4 тысяч пациентов. Бионический глаз Argus II был разработан в середине 2000-х в США, первая операция по установке этого имплантата была проведена в 2014 году. Всего в США было проведено около 300 таких операций.

Имплантат получает изображение с видеокамеры, закрепленной на очках пациента, после этого информация обрабатывается на микрокомпьютере, который пациент носит с собой, и по беспроводной связи передается в глаз на 60 электродов, стимулирующих сетчатку. Таким образом, пациент видит вспышки окружающих его объектов в виде «пиксельной» черно-белой картинки из 60 точек уже после обработки информации компьютерной системой. Имплантат устанавливается только на один глаз: этого достаточно для восприятия информации.

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