«ПСК Фарма» построит в Дубне фармзавод за 1 млрд рублей

Компания с индийским капиталом «ПСК Фарма» приступила к строительству фармацевтического завода на территории особой экономической зоны «Дубна». Стоимость объекта оценивается более чем в 1 млрд рублей. Ожидается, что выпуск лекарственных препаратов начнется в мае 2018 года.

Как сообщает «Дубненское информагентство», планируется создать более 130 рабочих мест, а в случае, если понадобится увеличить объем производства, то компания готова создать до 250 рабочих мест. Общая площадь завода составит 9 тысяч кв. м.

«Те технологии, которые мы сюда привнесем, используя мировой опыт, уникальны. Здесь будет налажен выпуск широкой линейки лекарственных форм для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Кроме этого, на заводе планируется вести разработки и освоение биотехнологий – совершенно новой для России темы, и мы готовы этим заняться», – заявила директор «ПСК Фармы» Ольга Турчанинова.

Сдать первую очередь объекта резидент планирует в конце этого года, а начать выпуск лекарственных препаратов – в мае 2018 года.

Ранее сообщалось о строительстве ООО «БиоГениус ПЛЮС» завода по производству лекарственных препаратов на основе плазмы крови за 5 млрд рублей в ОЭЗ «Дубна». Предполагается, что объект будет сдан в IV квартале 2018 года. Это будет самый крупный инвестиционный фармпроект в ОЭЗ «Дубна».

ООО «ПСК Фарма», согласно базе данных СПАРК, на 100% владеет бизнесмен индийского происхождения Пуния Сатия Карм.

ОЭЗ ТВТ «Дубна» создана в 2005 году. Общая площадь территории ОЭЗ – 187,7 га. Ожидаемая стоимость объектов инфраструктуры, строительство которых запланировано за счет бюджетных средств, оценивается в 17,8 млрд рублей, профинансировано на начало 2013 года 10,1 млрд рублей. На территории ОЭЗ действуют 110 резидентов.

Источник: «Дубненское информагентство»

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