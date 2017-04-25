Mitsui может купить долю в «Р-Фарме» в конце апреля

Окончательное соглашение по приобретению японской корпорацией Mitsui & Co доли в российской фармкомпании «Р-Фарм» может быть подписано во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву, намеченного на конец апреля, пишет ТАСС со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

Приобретая долю в «Р-Фарм», Mitsui рассчитывает не только поставлять японские лекарства в Россию, но и расширить сотрудничество в области производства препаратов.

Предварительное соглашение о приобретении Mitsui 10% акций «Р-Фарма» было подписано в середине декабря прошлого года. Согласно его условиям, Mitsui в консорциуме с другими японскими инвесторами может приобрести еще до 10% акций российского холдинга. Общая капитализация компании «Р-Фарм» в рамках сделки оценивалась более чем в 200 млрд иен ($1,7 млрд).

По данным японского журнал Nikkei Asian Review, Mitsui готова была заплатить от 15 до 20 млрд иен (от $130 до $174 млн) за «приблизительно» 10% акций.

Mitsui – крупная японская торгово-инвестиционная компания, основанная в 1947 году. Она работает в сферах энергетики, химии, металлургии и производства потребительских товаров. Имеет 141 офис в 66 странах по всему миру. Штат сотрудников составляет более 47 тысяч человек. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2016 года, выручка Mitsui составила $45,8 млрд.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Владельцем 100% акций компании является Алексей Репик. Основные направления деятельности – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. «Р-Фарм» вошла в рейтинг 200 крупнейших частных компаний страны по итогам 2015 года, составленный Forbes. Журнал оценил выручку «Р-Фарма» в 2015 году в 68,7 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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