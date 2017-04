«Магнит» откроет первые аптеки в июне Mitsui может купить долю в «Р-Фарме» в конце апреля » Производитель медизделий Becton Dickinson купит конкурента за $24 млрд Крупнейший американский производитель медицинского оборудования Becton, Dickinson & Co (BD) купит своего конкурента, американскую компанию C.R. Bard Inc за $24 млрд. Это вторая по величине сделка 2017 года на фармацевтическом и медицинском рынках, после того как в январе Johnson&Johnson объявила о покупке швейцарской биотехнологической компании Actelion Pharmaceuticals за $30 млрд. Согласно условиям сделки, акционеры Bard получат за каждую свою акцию $222,93 наличными плюс 0,5077 акции BD, что эквивалентно цене $317 за одну акцию, на 25% выше цены закрытия пятничных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в совместном заявлении двух компаний. BD рассчитывает благодаря этой сделке расширить портфель и выйти на новые рынки сбыта не только в США, но и в Китае. Ожидаемый синергетический эффект от сделки к 2020 году должен превысить $300 млн до уплаты налогов. Сделка единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, теперь ее должны утвердить акционеры C.R. Bard. Ожидается, что она будет закрыта в конце 2017 года. В секторе медицинского оборудования за последние годы уже состоялось несколько крупных сделок – производители консолидируются в стремлении снизить издержки, уступая требованиям клиник понижать цены на их продукцию. В прошлом году Abbott Laboratories купила производителя медоборудования St. Jude Medical Inc за $25 млрд, в 2015 Medtronic Plc приобрела Covidien Plc за $49,9 млрд, Zimmer Holdings Inc приобрело активы Biomet Holdings Inc за $13,4 млрд. Двумя годами ранее BD купила за $12 млрд компанию CareFusion Corp. Becton, Dickinson and Co – международная компания, занимается разработкой, производством и продажей медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, приборов и реагентов в 190 странах. BD разрабатывает медицинские технологии, совершенствует диагностику инфекционных заболеваний и рака, занимается улучшением систем доставки лекарств и поддержкой создания новых лекарственных средств. Головной офис компании находится в США. Годовая выручка в 2016 году составила $12,5 млрд, из них $6,9 млрд пришлись на США, а $5,6 млрд на глобальные продажи. C.R. Bard Inc – американская компания, основанная в 1907 году. Производит медицинское оборудование, применяемое в онкологии, урологии, хирургии и др. Годовая выручка в 2016 году составила $3,7 млрд.

Источник: BD vademec