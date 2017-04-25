«Магнит» откроет первые аптеки в июне

Первые четыре тестовые аптеки на базе магазинов одного из крупнейших ритейлеров России – «Магнита» – будут открыты в июне, заявил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора по продажам и HR компании Илья Саттаров.

«В июне в рамках развития аптечного проекта будут открыты четыре тестовые аптеки… На первом этапе открытия планируем проводить на базе действующих «магазинов у дома» и гипермаркетов, где понимаем трафик и конвертацию клиентов», – цитирует Саттарова «РИА Новости».

По его словам, он не видит оснований, чтобы не заниматься какими-либо новыми проектами, так как компания имеет ресурсы, а также «достаточно неплохо» понимает рынок косметики и видит перспективы на рынке фармацевтики.

Саттаров отметил, что сейчас российский аптечный рынок находится в состоянии роста. По его словам, на рынке действует 52,5 тысячи аптек, более половины из которых – несетевые игроки, а его общий оборот составляет 1,3 трлн рублей. При этом он отметил, что продажи лекарств на человека в РФ в 13 раз ниже, чем в США, и в пять раз ниже, чем в Европе.

По словам финансового директора «Магнита» Хачатура Помбухчана, пилотный проект позволит решить, будет компания масштабировать этот проект или нет.

«В чем будет заключаться это масштабирование – открывать аптеки в магазинах у дома, или в магазинах косметики, или только в гипермаркетах, какой подход в логистике выбрать, какие возможные точки роста оптимизации по себестоимости и маржинальности этого направления. То, что у нас сейчас есть, – это теоретическое понимание того, как можно интегрировать аптеки в существующий операционный бизнес компании», – пояснил он.

О том, что компания приступила к поиску сотрудников для аптек «Магнита» в Краснодаре, Vademecum сообщил в конце марта.

По данным рейтинга Vademecum «ТОП200 аптечных сетей 2016 года», рынок аптечной розницы постепенно консолидируется — в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31,7% рынка, по результатам 2016-го – уже 35,4%, их совокупная выручка достигла 359 млрд рублей.

Выручка «Магнита» в 2016 году выросла на 12,8%, достигнув 1,069 трлн рублей, количество магазинов сети превысило 14 тысяч.

Источник: «РИА Новости»

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