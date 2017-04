«Фармстандарт» избавился от контрольного пакета в украинском «Биолеке»

ПАО «Фармстандарт» снизило долю в украинском ПАО «Фармстандарт-Биолек» с 96,93% до 46,93%, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. Кто стал владельцем 50-процентного пакета акций, не уточняется.

По данным СПАРК, владельцем 96,93% акций ПАО «Фармстандарт-Биолек» до сих пор числится ПАО «Фармстандарт», владелец оставшихся 3,07% не указан. Связаться с представителем «Фармстандарта» на момент публикации новости не удалось, в ПАО «Фармстандарт-Биолек» Vademecum оперативный комментарий не предоставили.

Завод компании «Фармстандарт-Биолек» находится в Харькове. Предприятие производит вакцины, лекарства, медицинские изделия и парфюмерно-косметическую продукцию. В 2015 году выручка компании составила 430,2 млн рублей, чистая прибыль – 53,7 млн рублей, следует из данных СПАРК-Интерфакс.

«Фармстандарт» стал совладельцем «Биолека» в 2011 году. Тогда компания выкупила 55% акций у Pelham Sales Co Ltd и Ivex Inc (Британские Виргинские острова) за 365,9 млн рублей. Еще 22% акций на тот момент принадлежали исполнительному директору украинской «Синбиас фармы» Александру Забудкину, 19,7% – Александру Богатыреву (сыну Раисы Богатыревой, занимавшей пост министра здравоохранения Украины в 2012–2014 годах). В 2013 году «Фармстандарт» довел свою долю в «Биолеке» до 96,93%.

Россия наращивает поставки лекарств в Украину только за счет непризнанных Донецкой и Луганской республик, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. В 2016 году объем российского экспорта лекарств в ДНР и ЛНР вырос более чем вдвое по сравнению с 2015 годом и составил 5,5 млрд рублей. Поставки лекарств в другие регионы Украины, напротив, снизились в 2016 году на 12,5%, до 2,1 млрд рублей.

ПАО «Фармстандарт» – российская фармацевтическая компания. Выручка «Фармстандарта» по РСБУ в 2016 году составила 26 млрд рублей, чистая прибыль – 6,6 млрд рублей. Компания занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

