Юг — колыбель отечественной фармацевтики. Южно-Казахстанская область и Алматинская агломерация обеспечивают стране более 90% фармацевтической продукции и более 80% лекарств

Цены фармрынка растут с неприятной скоростью. Антибиотики подорожали за год сразу на 20%, антисептики — на 9%.

За первый квартал 2017 года производство основных продуктов фармакологической промышленности достигло в стоимостном выражении 19 млрд тг — это сразу в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. 92,2% выпуска обеспечили три ключевых региона-производителя: ЮКО (11,5 млрд тг, рост за год почти вчетверо), Алматинская область (3,7 млрд тг, годовой рост в 2,6 раза) и Алматы (2,2 млрд тг, минус 22,3% за год). В трех южных региона работают такие крупные компании по производству медикаментов, а также прочих продуктов фармпрома, как ТОО «Зерде-Фито», АО «Химфарм» (ЮКО), ТОО «АбдиИбахим ГлобалФарм», ТОО «Kelun-KazPharm», ТОО «Dolce» (Алматинская область), Алматинская Фармацевтическая Фабрика «Нобел», ТОО «Аврора», ТОО «Cheminnova Alimor Kazpharm», ТОО «Rapid-Alimor Pharm Industries», ТОО «Dosfarm» (Алматы), и прочие.

В натуральном выражении производство лекарств составило 4,3 тысячи тонн — на треть больше, чем годом ранее. Тройка регионов-лидеров обеспечила 82,5% всех медикаментов, произведенных в РК.

За 2016 год рост выпуска фармпродукции в стоимостном выражении составлял 14,1% год-к-году. В многолетней динамике небольшой спад (минус 2,3% за год) наблюдался лишь в 2015, прочие годы показывали стабильный прирост.

В натуральном выражении производство лекарств стабильно росло год от года, с заметным скачком в 2016 году (сразу плюс 69,2% к 2015).

В перспективе Казахстан с государствами Евразийского экономического союза создадут единый фармрынок. В Москве состоялся 8-й Фармацевтический форум ЕАЭС. Был разработан механизм планомерного перехода к новым правилам регистрации препаратов ЕЭК.

Так, до 31 декабря 2020 года компании вправе выбирать, по каким правилам — национальным или единым — будет осуществляться регистрация препаратов. С 1 января 2021 года регистрировать лекарства будут только по единым правилам. Досье всех лекарств, которые были зарегистрированы по национальным правилам, до 31 декабря 2025 года необходимо привести в соответствие с правилами ЕАЭС. С 1 января 2026 года все препараты, не прошедшие процедуру регистрации или приведения в соответствие с требованиями ЕАЭС, с рынка уйдут.

Розничные цены на фармпродукцию поднялись за год ощутимо: так, ампициллин подорожал на 20,7%, антисептические средства — на 9%, витамины — на 4,4%, корвалол — на 4,3%.

В то же время, в одном из ключевых регионов-производителей сектора, ЮКО, цены на лекарственные препараты не должны более расти до конца года. Соответствующий меморандум подписан между акиматом ЮКО, Департаментом Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по ЮКО и Ассоциацией фармацевтических и медицинских организаций ЮКО «Даму». В церемонии подписания меморандума приняли участие аким ЮКО Жансеит Туймебаев и 40 руководителей фармацевтических организаций. Меморандум включает в себя более 150 различных социально значимых медикаментов.

Меры по сдерживанию роста цен на лекарственные средства принимаются и в целом по РК. По сообщениям Комитета фармации МЗ РК, ведется работа по вводу автоматизированной системы выписки рецептов с 2018 года.

Планируется автоматизировать систему ценообразования и ввести государственный реестр цен, а также перевести в государственную услугу процедуру регистрации цены. Также в планах — информировать само население об утвержденных предельных ценах, и обязать аптеки размещать на видном месте необходимую информацию. Будет создан единый сайт лекарств, на котором будет размещена необходимая информация для потребителей.

При сборе новостей использованы данные порталов strategy2050.kz и pharmnews.kz.

energyprom.kz