«Новартис Фарма» выводит на рынок России надмолекулярный комплекс сакубитрил/валсартан

Компания «Новартис Фарма» выводит на российский рынок препарат Юперио® (надмолекулярный комплекс сакубитрил/валсартан) — первый представитель нового класса препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН) АРНИ (Ангиотензиновых Рецепторов и Неприлизина Ингибитор).

«ХСН является одной из самых актуальных проблем современного здравоохранения в связи с широкой распространенностью и неблагоприятным прогнозом. Компания «Новартис» провела крупномасштабное клиническое исследование по сердечной недостаточности, чтобы сравнить Юперио® с существующим «золотым стандартом» терапии данного заболевания. В результате вывода на рынок препарата Юперио® миллионы российских пациентов с диагнозом ХСН получат возможность жить дольше и более качественной жизнью», — сказал директор по научной работе «Новартис Фарма» в России Кришнан Раманатан.

Впечатляющие результаты эффективности препарата продемонстрировало двойное слепое международное клиническое исследование III фазы PARADIGM-HF с участием 8442 пациентов из 47 стран, в том числе более 800 пациентов было включено в российских центрах. В исследовании принимали участие пациенты с ХСН со сниженной фракцией выброса левого желудочка (менее 40%), II-IV функционального класса по классификации NYHA. Пациенты в дополнение к обычной рекомендованной терапии должны были получать или Юперио®, или эналаприл.

Вывод на рынок препарата Юперио® коренным образом меняет подход к лечению ХСН. Юперио® — на настоящий момент единственный препарат, который доказал свое преимущество в лечении ХСН над существующим «золотым стандартом» терапии данного заболевания.

gmpnews